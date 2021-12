Jessica Haller (31) plaudert aus dem Nähkästchen! Die einstige Bachelorette blickt auf einige bewegende Wochen zurück: Vor wenigen Tagen gab sie Johannes Haller (33), ihrem Mann und Vater ihrer Tochter Hailey-Su, das Jawort. Die standesamtliche Hochzeit fand im Schnee statt. Außerdem wurde Hailey getauft. Bislang hielt die Beauty sich mit Details zurück – nun ließ Jessi aber die Hochzeit und Haileys Taufe mit ihren Fans Revue passieren!

In ihrer Instagram-Story sprach die frischgebackene Ehefrau über die aufregenden Tage, die hinter ihr liegen. "Es fühlt sich echt anders an, muss ich sagen. Ich bin jetzt eine verheiratete Frau, es fühlt sich alles so ernst an, aber ich liebe es", schwärmte sie. Die vergangenen Tage hätten die Influencerin und ihr angetrauter Ehemann genutzt, um alles zu verarbeiten. "Weil man auf der Hochzeit von so vielen Emotionen überschüttet wird und so viel aus einem rauskommt. Ich habe so viel geweint, aber auch sehr viel gefeiert", fuhr sie fort. Es sei sehr emotional gewesen, auch die Gäste hätten ein paar Tränchen verdrückt.

Auch Haileys Taufe sei ein einmaliges und perfektes Erlebnis gewesen. "Die Taufe von Hailey war so schön, sie war so lieb. Die ganze Taufe hat sie nicht einen Mucks gemacht, sie hat die ganze Zeit bis über beide Ohren gestrahlt", resümierte Jessi.

Instagram / johannes_haller Jessica Paszka und Johannes Haller im Dezember 2021

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und Johannes Haller bei ihrer Hochzeit

Lela Radulovic Photography Jessica Paszka und Johannes Haller mit ihrer Tochter Hailey-Su Haller im Juli 2021

