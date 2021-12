Hat Leon von Are You The One?-Singlelady Jessica Hnatyk etwa schon die Schnauze voll? Eigentlich hatte der Student in der TV-Villa ein Auge auf die Beauty geworfen. Die Kauffrau für Finanzen ist allerdings auch an Konkurrent Mike Hessel interessiert – und das, obwohl sie gar kein Perfect Match sind. Als Leon erfährt, dass sich Jessi trotzdem weiterhin mehr zu Mike hingezogen fühlt, rastete er aus: Hinter Jessis Rücken platzte ihm endgültig der Kragen!

Im Gespräch mit Mitbewohnerin Zaira Moskova konnte sich Leon dann nicht mehr beherrschen: "Was eine F*tze!" Der Grund für den spontanen Ausraster: Leon gegenüber würde Jessi die Karten nie offen auf den Tisch legen – stattdessen komme sie in den Augen des 21-Jährigen immer mit der Ausrede, ihren Schlafplatz neben Mike nicht verlieren zu wollen. Leon hingegen würde sich allerdings wünschen, dass Jessi sich zu ihren Gefühlen bekennt und Klartext spricht.

Durch Zaira erfährt letztendlich auch Jessi höchstpersönlich von Leons Reaktion – und war entsetzt: "Das ist halt schon ein Wort und auch nicht so ohne. So eine Beleidigung geht halt einfach gar nicht!" Als sie Leon darauf ansprach, versuchte der sich zu rechtfertigen: "Du entscheidest dich nicht!" Das sei in seinen Augen ganz klar ein hinterfotziges und falsches Verhalten.

Alle Infos zur dritten Staffel “Are You The One?” ab dem 14. Dezember bei RTL+.

