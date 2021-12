Weihnachtsstress sieht definitiv anders aus! Hailey Bieber (25) ist zweifellos eine Fashionista. Die Ehefrau von Justin Bieber (27) liebt es, ihren Körper auf Events in glamouröse Kleider zu hüllen. Privat mag sie es hingegen gerne lässig und geht auch mal in Jogginghose vor die Tür. Nun wurde das Model beim vermeintlichen Weihnachtsshopping gesichtet. Auch an diesem Tag schien Haileys Motto zu sein: Hauptsache bequem!

Am Mittwoch war die 25-Jährige in Los Angeles unterwegs, wo sie offenbar ihre letzten Geschenke für das bevorstehende Fest besorgt hat. Hailey trug eine lockere Jeanshose und ein Crop-Top. Dazu kombinierte sie eine übergroße Lederjacke und eine schwarze Kappe. Eine dunkle Sonnenbrille rundete ihren coolen Look ab. Unterwegs war die US-Amerikanerin mit einem Bodyguard. Ihm überließ sie auch das Tütentragen.

Ob sie noch schnell ein Geschenk für Ehemann Justin besorgt hat? Mit dem Sänger feierte die Beauty Ende September bereits ihren dritten Hochzeitstag. "Glückwunsch zum Hochzeitstag, Baby. Ich liebe dich bis zum Mond", schrieb Hailey zu diesem Anlass in einem Instagram-Beitrag.

TheCelebrityfinder/MEGA Hailey Bieber in Los Angeles, Dezember 2021

Bellocqimages/Bauergriffin.com / MEGA Hailey Bieber, Dezember 2021

Getty Images Justin Bieber mit seiner Frau Hailey bei der Met Gala im September 2021

