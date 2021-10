Justin (27) und Hailey Bieber (24) haben ordentlich was zu feiern! Nachdem der Musiker und das Model nach einer zweijährigen Trennung im Juni 2018 wieder zusammen gekommen waren, verlobten sie sich nur einen Monat später: Im September 2018 heirateten die Turteltauben still und heimlich auf einem New Yorker Standesamt. Erst ein Jahr später folgte am 30. September 2019 die große Feier. Jetzt zelebriert das Paar bereits seinen dritten Hochzeitstag – und zu diesem Anlass widmet Justin seiner Hailey einen süßen Post im Netz!

Auf seinem Instagram-Account veröffentlicht der 27-Jährige einen Schnappschuss, auf dem er mit seiner Ehefrau an seinem großen Tag zu sehen ist. Justin und Hailey küssen sich auf dem Bild – und wirken dabei total verliebt. Darunter macht der "Peaches"-Interpret der Blondine eine Liebeserklärung. "Glückwunsch zum Hochzeitstag, Baby. Ich liebe dich bis zum Mond", schwärmt er.

Die Fans und Freunde der Turteltauben sind von diesem süßen Beitrag total hin und weg. Innerhalb weniger Stunden wird der Post fast 2,5 Millionen mal gelikt – und in der Kommentarspalte darunter bekommt das Paar zahlreiche Glückwünsche. Justins Kumpel Joe Termini schrieb beispielsweise: "Gratulation zum Hochzeitstag, ihr beiden! Das war die beste Nacht überhaupt! Haha, das war der Knaller!"

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber auf ihrer Hochzeit

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber bei ihrer Hochzeit im Jahr 2018

Instagram / stylememaeve Hailey und Justin Bieber bei ihrer Hochzeit

