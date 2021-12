Worauf dürfen sich die Fans freuen? Im Mai 2020 wurde verkündet, dass die Filmreihe "Natürlich Blond" um einen weiteren Teil verlängert wird! Die Hauptdarstellerin Reese Witherspoon (45) wird erneut in ihre Rolle der Elle Woods schlüpfen und für Gerechtigkeit kämpfen. Auf welche Charaktere darf man sich ebenfalls freuen und wann soll der Streifen rauskommen? Reese verriet nun die ersten Details!

In der Sendung "The Morning Show" auf AppleTV+ gewährte Reese erste Einblicke in den kommenden Film. Die Fans dürfen sich auf eine gewaltige Ladung Frauenpower freuen, denn nicht nur Elle Woods wird zurück sein, sondern auch ihre Freundin Paulette Bonafonté Parcelle – natürlich gespielt von Jennifer Coolidge, die ebenfalls beim Interview dabei war. "Die Charaktere 20 Jahre später zu treffen und zu sehen, was sich verändert hat und was nicht. Man wird auf jeden Fall viel von mir und dieser Lady hier sehen", offenbarte Reese und zeigte dabei auf Jennifer.

Der Release ist für Mai 2022 vorgesehen. Das Drehbuch wird derzeit noch von der "The Office"-Darstellerin Mindy Kaling (42) und dem Drehbuchautor Dan Goor geschrieben. Reese freut sich aber offenbar jetzt schon, gemeinsam mit Jennifer vor der Kamera zu stehen: "Allein schon die Vorstellung, mit Jennifer irgendetwas zusammen zu machen", schwärmte sie.

ActionPress Reese Witherspoon als Elle Woods in "Natürlich blond"

Getty Images Jennifer Coolidge, "Natürlich Blond"-Star

Getty Images Mindy Kaling, Schauspielerin

