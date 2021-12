So sieht also ein typischer Heiligabend bei Angelina (29) und Sebastian Pannek (35) aus! Die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin und der Ex-Rosenkavalier sind inzwischen seit über zwei Jahren ein Paar. In diesem Jahr verbringen sie also schon zum dritten Mal Weihnachten zusammen, als Eltern zum zweiten Mal. Doch wie feiern die Panneks mit ihrer Familie eigentlich die schönste Zeit des Jahres? Das verriet Angelina jetzt bei einer Fragerunde!

"Zuerst frühstücken wir zu Hause, hören Weihnachtsmusik und Sebastian und ich geben uns unsere Geschenke unter dem Weihnachtsbaum", berichtete sie auf Instagram. Nach einem Waldspaziergang mit den Hunden geht es dann zu Angelinas Schwester. "Es gibt zuerst das Essen und dann kommt auch ziemlich schnell danach der Weihnachtsmann, damit endlich die lang ersehnten Geschenke geliefert werden", scherzte die 29-Jährige. Danach werde einfach die Zeit zusammen genossen.

Während Heiligabend bei Angelina und Sebastian genau strukturiert ist, sind ihre Tage davor dafür umso chaotischer. Denn wie bei vielen anderen Familien stapelt sich auch bei den Panneks die Wäsche. Weihnachten bedeute für die Beauty deshalb immer auch "ein bisschen Haushaltsruhe".

Sebastian und Angelina Pannek mit ihren Hunden

Sebastian und Angelina Pannek auf der Berlin Fashion Week 2021

Angelina und Sebastian Pannek

