Lorel Aydin bereut es nicht, an Henrik Stoltenbergs Zehen genuckelt zu haben! Bei Temptation Island V.I.P. lassen die Verführerinnen in der Männervilla nichts unversucht, die vergebenen Boys rumzukriegen. Auch Singlelady Lorel griff dabei zu ganz besonderen Mitteln, Henrik zu verwöhnen: Sie leckte lasziv an seinen Zehen. Im Promiflash-Interview betonte Lorel jetzt: Ihr sei das ganz und gar nicht peinlich gewesen. Sie nimmt die Aktion mit Humor!

"Ich habe über paar Ecken mitbekommen, dass Henrik einen kleinen Fußfetisch hat, nach ein paar Gläsern intus, fällt dann die Hemmschwelle. So kam das eine zum anderen", ließ Lorel die Situation im Promiflash-Interview Revue passieren. Obwohl die 21-Jährige am nächsten Tag auch etwas verwundert von ihrem Verhalten war, sei sie beruhigt gewesen, wie entspannt Henrik und der Rest der Gruppe auf das Zehenlutschen reagierten.

"Henrik hat es mit Humor genommen und fand es ganz amüsant, wie die anderen in der Villa. Außerdem hat er sich die Verwöhnkur mit den Girls verdient, nachdem er sich die Bilder von Paulina geben musste", berichtete Lorel. Henrik hatte zuvor von Moderatorin Lola Weippert (25) Bilder zu sehen bekommen, wie seine Freundin Paulina Ljubas (25) immer mehr mit Verführer Dominik Brcic anbandelt. Daraufhin brach der Ex-Love Island-Kandidat in Tränen aus.

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+

Instagram / lorelaise Lorel Aydin, "Temptation Island V.I.P."-Verführerin

Temptation Island V.I.P., RTL Henrik Stoltenberg bei "Temptation Island V.I.P."

RTL Paulina Ljubas und Dominik Brcic bei "Temptation Island V.I.P."

