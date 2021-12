Waren sie nun zusammen oder nicht? Bei Reality Shore knisterte es zwischen Yasin Mohamed und Mia Madisson gewaltig. Es dauerte nicht lange, bis die beiden miteinander im Bett landeten – danach waren die Turteltauben unzertrennlich. Über das, was nach der Show aber passierte, sind die zwei sich uneinig – während Mia behauptet, sie wären zusammen gewesen, Yasin wäre ihr aber dann fremdgegangen, bezeichnet der Tattoo-Liebhaber das damalige Verhältnis nur als unverbindliches Kennenlernen. Yasin hat im Promiflash-Interview nun Klartext gesprochen!

Mia hatte vor wenigen Wochen behauptet, sich von ihm getrennt zu haben, weil er sie betrogen hat. Dass die beiden ein Paar gewesen sind, ist für die Brünette klar – schließlich habe der Münchner sie seinen Eltern vorgestellt und ihr Liebesbriefe geschrieben. Yasin sieht das im Interview mit Promiflash aber völlig anders: Für ihn sei die Zeit nach den Dreharbeiten eher ein Kennenlernen gewesen. "Für mich ist es aber keine feste, richtige Beziehung, wenn man drei Wochen lang in einer TV-Show etwas miteinander hat und sich danach ein paar Wochen kennenlernt", findet er. Auch an den Betrugsvorwürfen sei rein gar nichts dran.

Aber warum reichte es von Yasins Seite aus nicht für eine Beziehung? Zwar habe der Fitnessfan die Schweizerin in der Show extrem gut gefunden – in einer Partystimmung, wie sie in der Villa herrschte, reime man sich aber auch schnell mal etwas zusammen. "Ob man wirklich matcht, sieht man dann erst im richtigen Leben und da hat sich leider herausgestellt, dass wir so gut wie keine Gemeinsamkeiten haben", erklärt er.

Instagram / shhhmadisson Yasin Mohamed und Mia Madisson

Instagram / shhhmadisson Mia Madisson, Reality-TV-Star

Instagram / shhhmadisson Mia Madisson und Yasin Mohamed

