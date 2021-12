Weiß er, was sie so treibt? Bei Der Bachelor 2019 verliebte sich der Protagonist Andrej Mangold (34) in seine Gewinnerin Jennifer Lange (28) – sie wirkten danach auch sehr glücklich miteinander. Doch ihre Beziehung endete kurz nach deren Sommerhaus-Teilnahme 2020. Während die Trennung den Muskelmann anscheinend ziemlich mitgenommen hatte, fand Jenny kurz danach eine neue Liebe – jetzt ist sie mit dem Ex-Kumpel von Andrej, Darius Zander (37) zusammen. Verfolgt der einstige Rosenverteiler Jennys Alltag im Netz?

Im Promiflash-Interview auf dem Promi-Weihnachtsmarkt im Theater am Potsdamer Platz verriet er, sie zumindest nicht blockiert zu haben. Denn die einstigen Turteltauben hätten eine schöne gemeinsame Zeit gehabt. "Ich bin auch kein Fan davon zu sagen, alles war doof und ich bereue die Zeit, sonst wäre man mit der Person nicht so lange zusammen gewesen. Ich habe aktuell keinen Kontakt, ich verfolge sie auch nicht", erklärte Andrej daraufhin. Der gebürtige Hannoveraner weiß aber natürlich trotzdem, dass Jennifer und Darius ein Paar sind.

"Sie ist glücklich neu verliebt, das freut mich für die beiden und ich gehe meinen eigenen Weg", stellte er klar. Im November erklärte Andrej, noch nicht bereit für etwas Neues zu sein. Doch dann kursierten Gerüchte, dass er ein internationales Model daten soll. Ist da etwas dran? "Ich bin nach wie vor Single. Mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen...", zeigte er sich geheimnisvoll im Gespräch mit Promiflash.

Instagram / agentlange Darius Zander und Jennifer Lange, Oktober 2021

Instagram / agentlange Jennifer Lange, ehemalige Bachelor-Kandidatin

Splash News ; ActionPress Andrej Mangold auf dem Promi Weihnachtsmarkt im Theater am Potsdamer Platz

