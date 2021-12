Der TV-Koch Gordon Ramsay (55) und seine Frau Tana (46) dürften unglaublich stolz auf ihren Nachwuchs sein: Holly Ramsay ist nicht nur als Model sehr erfolgreich und studiert in ihrer Heimat Design – die Britin hat in ihrem Leben außerdem auch schon so einige Hindernisse überwunden. Jetzt gab Holly ehrliche Einblicke in ihren Alltag und verriet, dass sie seit genau einem Jahr trocken sei.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Beauty nun einen Post, in dem sie ihre Probleme mit Alkohol und ihre Entscheidung schilderte, diesen aus ihrem Leben zu streichen. Sie habe niemals gedacht, im Alter von 21 Jahren sagen zu müssen, dass sie seit einem Jahr trocken sei. Allerdings habe sie auch nie geglaubt, "dass ich nur die Hälfte von dem durchmachen würde, was ich erlebt habe". Vor einem Jahr sei sie an ihrem mentalen Tiefpunkt gewesen und habe sich daraufhin dazu entschieden, dem Alkohol zu entsagen.

Die Zeit ohne Spirituosen habe ihr dabei geholfen, sich wieder besser zu fühlen. "[Denn] Alkohol und Antidepressiva vertragen sich überhaupt nicht gut", fuhr Holly fort. Sie habe dies auf dem harten Weg lernen müssen. Heutzutage sei sie sehr glücklich, dass sie ihre Erfahrungen teilen und so mehr Bewusstsein für psychische Gesundheit schaffen könne. "Für jeden, der es braucht. Mach einfach Tag für Tag so weiter, so werde ich es auch tun", ermutigte Holly ihre Follower im Anschluss.

Instagram / hollyramsayy Holly Ramsay im Dezember 2021

Instagram / hollyramsayy Holly Ramsay im November 2021

Instagram / hollyramsayy Holly und Gordon Ramsay im Juni 2020

