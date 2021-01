Wollen Gordon Ramsay (54) und seine Frau Tana (45) noch mal Eltern werden? 1996 gaben sich der Star-Koch und die Moderatorin das Jawort. Zwei Jahre später erblickte ihr erster gemeinsamer Nachwuchs das Licht der Welt – Tochter Megan (23). Es folgten vier weitere Kinder: Die Zwillinge Holly Anna und Jack Scott (21), Tochter Matilda (19) und Söhnchen Oscar (1). Doch für Tana ist das Familienglück offenbar noch nicht perfekt: Sie wünscht sich ein sechstes Kind!

In einem Video-Interview mit dem Moderator Jimmy Fallon (46) in der The Tonight Show erzählte Gordon, dass Tana sich über die Verkündung der Lockdownverlängerung in Großbritannien gefreut habe: "Sie sagte, wir hätten gute Nachrichten: 'Du bist heute noch lange auf und sprichst mit Jimmy. Morgen machen wir uns an Nummer sechs.'" Gordon schien von der Idee, ein weiteres Kind zu zeugen, allerdings nur wenig begeistert zu sein – immerhin habe sich die Familie vor einem halben Jahr einen Hund angeschafft, der eh schon genug Arbeit verursache.

Dabei könnte mit weiterem Nachwuchs die Wahrscheinlichkeit steigen, dass jemand eines Tages in Gordons Fußstapfen tritt. Bislang hat dazu nämlich keines seiner vier inzwischen volljährigen Kinder Lust. Daher ist der jüngste Sohn des 54-Jährigen momentan sein Lichtblick: "Oscar ist meine letzte Hoffnung, jemanden in die Branche zu bringen. Alle anderen haben schon das Nest verlassen – und keiner will kochen."

Anzeige

Instagram / tanaramsay Gordon Ramsay und seine fünf Kinder Holly, Jack, Oscar, Matilda und Megan im Juni 2019

Anzeige

Getty Images Tana und Gordon Ramsay im August 2016 in Los Angeles

Anzeige

Instagram / tanaramsay Oscar Ramsay im Juli 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de