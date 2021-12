Bald ist es so weit! Michael Wendler (49) und seine Frau Laura (21) sind seit wenigen Wochen auf der Erotik-Plattform OnlyFans unterwegs – neben leicht schlüpfrigem Content löste die Brünette auch auf, was sich hinter den 24 Türchen ihres Adventskalenders verbarg. Nun kündigte das Ehepaar eine große Enthüllung auf ihrem Account an – Follower spekulierten darüber, dass die zwei eventuell ein Baby erwarten könnten. Nun haben der Wendler und Laura das Enthüllungsdatum bekannt gegeben!

Auf OnlyFans konkretisierten der Schlagersänger und seine Frau, wann sie die Bombe genau platzen lassen werden. "Das schönste Geschenk wartet noch auf mich. Infos nur hier bei OnlyFans ab dem 01.01.2022", kündigten der "Egal"-Interpret und seine Laura an.

Schon vor wenigen Tagen teaserten die beiden an, dass ihre Enthüllung ziemlich heftig wird. "Zum Jahreswechsel gibt es hier eine Information, die unser beider Leben, nämlich Lauras und meins, für immer verändern wird", machte der 49-Jährige es in einem Clip ziemlich spannend.

Anzeige

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler

Anzeige

Thomas Burg / ActionPress Laura Müller und Michael Wendler im Mai 2020

Anzeige

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller im April 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de