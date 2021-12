Was kommt als Nächstes? Seit Dezember liefern Michael Wendler (49) und Laura Müller regelmäßig Content auf der Bezahlplattform OnlyFans: Die Frau des Sängers darf tagtäglich ein weiteres Türchen von ihrem Luxus-Adventskalender öffnen und präsentiert stolz die Geschenke, die ihr Liebster ihr macht. Doch damit nicht genug: Nun teaserte der Wendler an, dass die beiden in nächster Zeit noch eine Sensation verkünden werden!

In einem kurzen Video auf ihrem OnlyFans-Account meldete sich das Ehepaar zu Wort und wünschte den Followern einen schönen vierten Advent. Aber nicht nur das! "Wir haben auf jeden Fall noch eine ganz tolle Überraschung für euch vorbereitet in den nächsten Tagen, also seid gespannt!", versetzte der "Egal"-Sänger seine zahlenden Fans in ungeduldige Erwartung. Zusätzlich versprach er an Silvester eine weitere Ankündigung: "Zum Jahreswechsel gibt es hier eine Information, die unser beider Leben, nämlich Lauras und meins, für immer verändern wird."

Schon länger wird gemunkelt, welche großen News die Wahl-Floridianer bereithalten: Ist vielleicht Nachwuchs unterwegs? Denn in einer Instagram-Story war eine leichte Wölbung an Lauras Bauch zu erkennen. Das würde auch zu dem Teaser passen, dass im Leben der beiden schon bald etwas Aufregendes passieren wird.

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller, Weihnachten 2020

Anzeige

ActionPress Michael Wendler, Schlagersänger

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller, November 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de