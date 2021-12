Mario hat schon Erfahrung im TV-Dating! Der Bayer nahm kürzlich an Hochzeit auf den ersten Blick teil und suchte dort nach der großen Liebe – mit Erfolg: Er wurde fündig! Erst am Traualtar traf er auf seine zukünftige Ehefrau Lisa (31), und nach anfänglichen Problemen entschieden sich beide für den Fortbestand der Ehe. Doch das war nicht das erste Mal, dass Mario in einer Datingshow im Fernsehen mitmachte!

In einem Live-Video auf Instagram sprach der Hobby-DJ mit Aron Schweizer über seine Liebeserfahrungen vor der Kuppelshow. Dabei stellte sich heraus, dass er schon einmal auf den TV-Bildschirmen zu sehen war! "Ich habe bei 'Dinner Date' von ZDFneo mitgemacht", gab Mario zu. Bei dem kleineren Format traf er auf drei verschiedene Frauen, die er bei einem selbst zubereiteten Abendessen kennenlernen durfte. Die große Liebe fand er dort nicht – weshalb er sich daraufhin bei "Hochzeit auf den ersten Blick" anmeldete.

Doch wie kam er überhaupt dazu, den Schritt in die TV-Öffentlichkeit zu wagen? "Mir ist dieses Online-Dating dermaßen auf den Keks gegangen", erzählt der 36-Jährige. Denn er habe Mühe gehabt, die perfekte Partnerin zu finden, die auch bereit ist, sich zu binden und ernste Absichten hat.

Sat.1 Lisa, Mario und die Standesbeamtin bei ihrer "Hochzeit auf den ersten Blick"

Instagram / mario.hadeb Mario von "Hochzeit auf den ersten Blick"

Sat.1 Mario und Lisa, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Ehepaar

