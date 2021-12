Haben Lisa und Mario eine gemeinsame Zukunft? Die Baden-Württembergerin gab den Bürosachbearbeiter bei Hochzeit auf den ersten Blick das Jawort, ohne ihm zuvor persönlich begegnet zu sein. Kurz nach der Trauung erklärte sie allerdings, dass er optisch gar nicht ihr Typ und zu unmännlich sei. Aufgeben kam für sie aber nicht infrage. Stattdessen versuchte sie, mit Mario und dem Experten-Team an einer Lösung zu arbeiten. Doch reicht es tatsächlich für die Ehe?

Im Finale des Kuppelformats mussten sich die 26-Jährige und ihr zehn Jahre älterer Ehemann entscheiden, ob sie weiterhin verheiratet bleiben möchten oder die Scheidung einreichen wollen. Mario erklärte: "Ich musste da gar nicht lange drüber nachdenken, weil wir beide so an dieses Experiment glauben und der Weg hier für uns noch nicht zu Ende sein soll und wir einfach mehr Zeit für uns brauchen und in Anspruch nehmen wollen, ist es für mich völlig klar: Die Ehe." Lisa sieht das trotz ihrer anfänglichen Probleme ähnlich – auch sie wählte die Ehe. "Du bist genauso gut wie du bist und der Rest findet sich", betonte die medizinische Fachangestellte. Daraufhin gab sie Mario einen Kuss.

Lisa kam sogar kaum noch aus dem Schwärmen über den Landshuter heraus: "Ich schätze unglaublich diese Loyalität, den Respekt, den du mir entgegenbringst und diese verdammte Ehrlichkeit." Vor allem, dass Mario geblieben sei, als es schwierig wurde, rechnet sie ihm hoch an.

