Sie bewegen sich anscheinend oft im Inkognito-Modus! Bill (32) und Tom Kaulitz (32) wurden mit ihrer Band Tokio Hotel schon im Teenie-Alter weltberühmt – aufgrund ihres hohen Bekanntheitsgrades ist es für die beiden Musiker alles andere als leicht, ein normales Leben zu führen. Über die Jahre haben sich die Zwillinge deshalb ein paar Tricks überlegt, um ihre Privatsphäre schützen zu können – einer davon ist es, andere Namen zu verwenden.

In der neuesten Folge ihres Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" verrieten sie nicht nur, dass sie Fake-Namen nutzen, sondern nannten auch ihre Inspiration dazu. "Unsere Decknamen sind die von alten Klassenkameraden. Wir checken damit in Hotels ein, wir bestellen damit Pizza – wir machen damit jede Art von Bestellung", offenbarte Bill. Neben den bestehenden Namen ihrer einstigen Mitschüler nutzen die beiden aber auch noch ein paar andere Tarnnamen. "Also ich hab eine komplett fiktive Figur. Die benutze ich manchmal online für Bestellungen oder Anmeldungen", verriet Tom. Hierbei verwende er oft Namen mit seinen wirklichen Initialen T und K.

Bill gab zudem preis, einen bestimmten Namen über Jahre hinweg genutzt zu haben. "Auch wenn ich früher immer versteckt unterwegs war", erinnerte der 31-Jährige sich zurück. Nicht nur beim Einchecken in Hotels oder für Bestellungen nutze er oft ein Pseudonym: "Auch wenn ich Uber fahre, sage ich oft Peter", lachte der Sänger. Sein Zwillingsbruder schien jedoch kein großer Fan dieses Namens zu sein – er hält ihn für nicht glaubhaft genug.

MG RTL D / Universal Music Die Band Tokio Hotel

Getty Images Bill und Tom Kaulitz, Musiker

Getty Images Tokio-Hotel-Stars Tom und Bill Kaulitz, 2014

