Kann man Isabelle Denise etwa einfach um den Finger wickeln? Für manch einen könnte dieser Eindruck der Single-Lady in der Are You The One?-Villa jedenfalls aufkommen – immerhin zeigte sich die Fitnesstrainerin ziemlich offen gegenüber den männlichen Mitbewohnern. So präsentierte die Blondine beispielsweise auf Nachfrage sowohl Jordi Makengo als auch Dustin Hoche ganz ungeniert ihre Nippelpiercings. Ein Anzeichen, dass Isa leicht zu haben ist?

"Jeder, der sie sehen kann, kann sie sehen", stellte die Schönheit gegenüber Dustin klar. Durch diesen Umgang werde sie von anderen Männern aber oft abgestempelt oder in eine Schublade gesteckt. "Aber nur weil ich so locker bin, bedeutet das nicht, dass jeder mich f*cken kann", erklärte Isabelle. Dabei gilt die 28-Jährige in der TV-Villa bei einigen doch schon als regelrechtes Sex-Objekt. Genau diese Tatsache macht der Single-Dame allerdings zu schaffen.

"Aber irgendwie wusste ich, dass das passiert", gab Isabelle offen zu. In der Vergangenheit machte sie nämlich schon mehrfach die gleiche Erfahrung. "Ich werde oft sehr krass auf meinen Körper reduziert", verriet sie den Tränen nahe. Sobald ein Mann sie dann allerdings näher kennenlerne, merke er, dass Isabelle doch ganz anders tickt, als es im ersten Moment vielleicht scheint.

Alle Infos zur dritten Staffel “Are You The One?” ab dem 14. Dezember bei RTL+.

Anzeige

Instagram / isabelle.denise Isabelle Denise, "Are You The One?"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / isabelle.denise Isabelle Denise, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / isabelle.denise Isabelle Denise, Kuppelshow-Kandidatin

Anzeige

Hat Isabelle im ersten Moment auf euch auch diesen Eindruck gemacht? Ja, ein bisschen. Nein, absolut nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de