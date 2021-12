Es ist das Fest der Liebe! Während die Tage langsam wieder länger werden, sind auch die Stars schon lange in Weihnachtsstimmung. Influencerin Fiona Erdmann (33) gibt ganz offen zu, dass es bei ihr vor Heiligabend richtig chaotisch zuging. Cathy (33) und Mats Hummels (33) heizten unterm Baum die Gerüchteküche an. Doch wie sah es bei anderen Stars und Sternchen an den Feiertagen aus?

Bei Shakira (44) ging es zu Weihnachten tierisch zu: Die "My Hips Don't Lie"-Interpretin teilte auf Instagram ein süßes Foto mit ihrem Kaninchen Toby. Giovanni (43) und Jana Ina Zarrella (45) setzten hingegen auf Eleganz: Lässig stehen die beiden in blauem Anzug und rotem Kleid neben einer gewaltigen Tanne. "Frohes Fest euch allen", schrieben sie unter ihren Post.

Auch Natascha Ochsenknecht (57) gewährte einen Einblick in die familiäre Weihnachtsfeier. "Es wurde viel gegessen und ausgepackt, inklusive pfeifendem Feuermelder und zwei kleinen Enkelmäuschen", schrieb sie unter ein Bild mit ihren drei Kids. Obwohl Jimi Blues (29) Ex-Feundin Yeliz Koc (28) darauf nicht zu sehen ist, war in seinen Storys zu erkennen, dass sie auch mit dabei war.

