Was genau macht Dominik Stuckmann (29) eigentlich gerade durch? Vor wenigen Wochen wurde verkündet, dass der Hottie der neue Bachelor ist. Er darf etwa 20 Frauen gleichzeitig kennenlernen und im besten Fall die Partnerin fürs Leben finden. Schon in rund einem Monat dürfen die Fans seine spannende Liebesreise im TV mitverfolgen. Doch was passiert eigentlich zwischen Verkündung und Ausstrahlung? Der Ex-Rosenverteiler Andrej Mangold (34) gab nun Einblicke in diese offenbar turbulente Zeit!

Erst vor Kurzem erstellte Dominik seinen ersten Social-Media-Account, um die Zuschauer auf dem Laufenden zu halten: "Von daher wird er sicherlich auch überwältigt sein, was da an Presseanfragen kommt und wie die Resonanz ist", meinte Andrej gegenüber Promiflash auf dem Promi Weihnachtsmarkt im Theater am Potsdamer Platz. Trotz allem sei er sicher, dass Dominik das gut händeln werde: "Er hat da aber mit der Produktion Profis an der Hand, wo er nachfragen und sich zurückziehen kann", erklärte der Ex-Sommerhaus-Teilnehmer daraufhin.

Wie lief das damals eigentlich bei Andrej ab? "Bei mir war das ja echt Hals über Kopf, weil als es bei mir sagen wir mal geleakt wurde, war ich ja selber noch in Mexiko. Da wurde dann erst mal die Telefonnummer direkt gelöscht, weil so viele Mails und Anrufe eingingen", verriet er Promiflash. Denn vor der offiziellen Bekanntgabe vom Sender war bereits gemunkelt worden, dass er der TV-Junggeselle 2019 sein würde.

Anzeige

Instagram / dregold Andrej Mangold

Anzeige

RTL Dominik Stuckmann, Bachelor 2022

Anzeige

Instagram / dregold Ex-Bachelor Andrej Mangold auf Mallorca

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass es so stressig für den neuen Bachelor ist? Ja, irgendwie schon. Nee, das überrascht mich total! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de