Läuft ihre Ehe etwa besser als gedacht? Mario und Lisa lernten sich bei Hochzeit auf den ersten Blick kennen und heirateten in der Datingshow. Doch danach fingen die Probleme an: Lisa erklärte, dass Mario optisch so gar nicht ihr Typ sei – und schien schon kurz nach der Trauung die Scheidung zu wollen! Doch bei ihrem Weihnachtspost sieht es ganz danach aus, als hätten die beiden die Kurve gekriegt.

In ihrer Instagram-Story zeigte sich Lisa jetzt ganz verliebt mit ihrem Mario. Ganz offenbar haben sie das Weihnachtsfest zusammen gefeiert: Auf dem einen Bild sitzen die beiden vor ihrem Tannenbaum und die Blondine umarmt ihren Kuppelshow-Fang von hinten. Glücklich strahlen sie in die Kamera. Ein zweites Foto zeigt die Beauty mit einem riesigen Werkzeugkasten. "Was mein Mann mir wohl damit sagen will?", schrieb sie unter den Post.

Die Ehe der beiden scheint also noch intakt zu sein – und mit Mann und Frau sprechen sie sich anscheinend auch an! Dieser Einblick in das gemeinsame Weihnachtsfest des Paares dürfte ihren Fans wieder neuen Mut machen, dass die Liebesgeschichte nach der TV-Hochzeit weitergeht.

Sat.1 Mario und Lisa, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Ehepaar

Sat.1 Mario und Lisa, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten 2021

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten Lisa und Mario

