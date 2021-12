Vor wenigen Tagen machten Liebesgerüchte um Jacob Elordi (24) die Runde: Der The Kissing Booth-Darsteller soll sich nach über einem Jahr von seiner Freundin Kaia Gerber (20) getrennt und inzwischen mit Olivia Jade Giannulli (22) angebandelt haben. Doch da ist Jacob offenbar nicht der einzige Promimann, der Interesse an der Beauty hat: Auch Harry Potter-Star Tom Felton (34) soll um Olivias Gunst gebuhlt haben!

Das berichtete Olivia jetzt höchstpersönlich in dem Format "E! News: Down in the DMs". "Es tut mir wirklich leid, dass ich dich bloßstellen muss, aber ich glaube, du bist wirklich ein netter Mensch", richtete die Tochter von Lori Loughlin (57) das Wort an Tom und las dann aus ihren privaten Nachrichten vor. Die Mitteilung des Schauspielers habe beinhaltet: "Hallo Kumpel! Ich mag deine Arbeit." Zudem habe er ihr in Anspielung auf seine "Harry Potter"-Rolle ein Schlangen-Emoji gesendet.

Bei Olivia sei diese Nachricht aber nicht so gut angekommen. "Ich habe die 'Harry Potter'-Filme nicht gesehen, also habe ich den Witz nicht verstanden", erklärte die YouTuberin. Aus diesem Grund habe sie Tom auch nicht geantwortet.

Anzeige

Getty Images Jacob Elordi, "The Kissing Booth"-Star

Anzeige

Instagram / oliviajade Olivia Jade, Influencerin

Anzeige

Instagram / t22felton Tom Felton

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de