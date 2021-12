Die Queen (95) ist in Geber-Laune. Nach gesundheitlichen Problemen nahm sich die Mutter von Prinz Charles (73) eine Ruhepause, um vollständig zu genesen. Danach hatte sie verkündet, sich schon sehr auf das Weihnachtsfest im Kreise ihrer königlichen Familie zu freuen. Doch wegen der anhaltenden Pandemie musste die Monarchin ihren Weihnachtslunch nun schweren Herzens absagen. Doch Geschenkte gibt es trotzdem – auch für die Mitarbeiter der Queen!

Getreu dem Motto: dieselbe Prozedur, wie jedes Jahr. Da macht die Königin auch bei den weihnachtlichen Präsenten keine Ausnahme. Etwa 550 Mitarbeiter sind laut dem Magazin Hello! am britischen Königshof beschäftigt. Individuelle Geschenke sind bei so vielen Leuten deshalb wohl kaum möglich. Trotzdem sind die Geschenke von Elizabeth sehr charmant: Es gibt Geschenkgutscheine in einem Wert von 30 bis 40 Euro. Die Mitarbeiter freut es wohl sehr! Zudem spendiert die Uroma von Prinz William (39) und Prinz Harry (37) 1.500 Christmas Puddings – eine kleine Tradition des Buckingham Palace.

Das Überreichen führt die Queen im Übrigen immer höchstpersönlich durch. Zuerst werden die langjährigen Mitarbeiter belohnt, dann das Hauspersonal und danach folgen Handwerker und Gärtner. Die Namen werden von Lord Chamberlain, dem königlichen Kammerjäger, aufgerufen und die Queen überreicht anschließend das kleine Präsent.

Getty Images Kate, Queen Elizabeth II., Camilla, William, Charles, Harry und Meghan, 2019

ActionPress/GEORGE ROGERS/SIPA Queen Elizabeth II. bei der Pferde-Show auf Schloss Windsor 2021

Getty Images Queen Elizabeth II. im März 2021

