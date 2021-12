Was ist bei Cathy Hummels (33) los? Die Kampf der Realitystars-Moderatorin genießt derzeit die Sonne in Dubai. Ihren Social-Media-Posts zufolge sah es zunächst so aus, als wäre sie dort nur mit ihrem Sohn Ludwig (3) – tatsächlich scheint ihr Mann Mats Hummels (33) aber auch mit dabei zu sein. Doch schon kurz nachdem Cathy ein Urlaubsfoto mit dem Fußballer geteilt hatte, löschte sie es wieder.

Unter dem neuesten Beitrag der 33-Jährigen fragen sich nun mehrere Fans, was es damit auf sich hat. "Warum hast du das Foto mit Mats wieder gelöscht?", kommentierte ein Nutzer ihren Beitrag. Eine weitere Userin hakte nach: "Wo ist das schöne Familien-Urlaubsfoto von euch dreien hin?" Ein paar ihrer Abonnenten spekulierten über den Grund für das gelöschte Bild. Ein Nutzer vermutete: "Es gab zu viele ironisch-negative Kommentare. Die ließen sich selbst durch eine rosarote Brille nicht beschönigen." Bisher hüllte Cathy sich jedoch in Schweigen.

Auch was den Stand ihrer Beziehung mit Mats angeht, hält sich die TV-Bekanntheit eher bedeckt. Schon seit mehreren Monaten halten sich Trennungsgerüchte über das Paar hartnäckig in den Medien. Umso überraschender war es für Fans zu sehen, dass Cathy und der BVB-Kicker zusammen mit ihrem gemeinsamen Sohn Weihnachten feierten.

Mats und Cathy Hummels

Cathy Hummels und ihr Sohn Ludwig

Mats und Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

