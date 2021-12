Schicker Weihnachtsbrunch! Georgina Fleur (31) genießt die Zeit mit ihrer Mama Gerti – sie ist im Moment bei ihr in Dubai zu Besuch. Das Mutter-Tochter-Gespann lässt es sich scheinbar richtig gut gehen – sie gönnen sich über die Feiertage ein bisschen Luxus. Jetzt besuchten Georgina und Gerti ein schickes Hotel zum Weihnachtsbrunch – hier aßen sie unter anderem frische Meeresfrüchte.

In ihrer Instagram-Story teilte die 31-Jährige jetzt ein paar Einblicke in ihren Mutter-Tochter-Tag. Gerti trug dabei ein schickes türkises Kleid mit Goldschmuck, während Georgina auf ein Dress in Hellgrün setzte. In einem Video schickte die einstige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin ihren Abonnenten Weihnachtsgrüße aus dem sonnigen Dubai. Die Influencerin schlug sich beim Brunch mit ihrer Mama so richtig den Bauch voll und wagte zudem ein kleines Experiment. In einem Clip erklärte sie: "Das hier ist meine erste Auster seit der Schwangerschaft. Ich weiß gar nicht, ob mir das noch schmeckt." Die Delikatesse erfüllte offenbar Georginas Erwartungen und sie verriet, dass ihr Geschmack noch immer derselbe geblieben sei.

Anschließend gönnte sich das Mutter-Tochter-Duo auch noch ein paar hübsch dekorierte Küchlein. Die gemeinsame Zeit mit Gerti scheint aber noch nicht vorbei zu sein: Am Tag darauf verkündete der Rotschopf: "Wir fahren jetzt an den Strand!"

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur und ihre Mutter Gerti

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleurs Brunch in Dubai

Instagram / georginafleur.tv Reality-TV-Bekanntheit Georgina Fleur

