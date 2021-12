Pink (42) liebt ihren Nachwuchs wohl über alles! Nachdem die Musikerin im Jahr 2006 ihrem Liebsten Carey Hart (46) das Jawort gegeben hatte, wurden die Eheleute fünf Jahre später zum ersten Mal Eltern. 2016 kam dann auch ihr Sohn Jameson Moon Hart (5) zur Welt, der trotz seines jungen Alters schon ein echter Draufgänger ist. Anlässlich des Ehrentags des kleinen Manns widmete Pink ihm nun einen süßen Geburtstagspost im Netz.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die "Just Give Me a Reason"-Interpretin nun eine Reihe von Schnappschüssen, die ihren Nachwuchs als Baby zeigen. Neben einigen Fotos des Mama-Sohn-Duos postete die 42-Jährige zudem ein humorvolles Foto, auf dem Baby-Jameson verdattert dreinblickt. "Alles Gute zum Geburtstag, mein schöner Junge. Wir lieben dich", schrieb die zweifache Mutter schlicht in ihrem Beitrag. Auch eine Aufnahme des knallgrünen Geburtstagskuchens für den frischgebackenen Fünfjährigen teilte Pink im Netz.

Jamesons Papa ließ es sich natürlich nicht nehmen, seinem Sohnemann ebenfalls mit einem Beitrag auf seinem Social-Media-Account zu seinem Ehrentag zu gratulieren. "Ich hätte nie gedacht, dass es möglich ist, ein zweites Kind so sehr zu lieben wie mein erstes", meinte der Motocrossfahrer. Jeden Tag sei er dankbar für Jameson und seine Schwester Willow, die er über alles liebe. "Mama Pink, du hast ein paar tolle Kinder gemacht und großgezogen", fuhr Carey fort, bevor er dem Geburtstagskind überschwänglich gratulierte.

Anzeige

Instagram / pink Pink, Sängerin

Anzeige

Instagram / pink Pink und ihr Sohn Jameson Moon Hart

Anzeige

Getty Images Pink mit ihren Kindern Jameson Moon und Willow Sage Hart bei den Billboard Music Awards 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de