Pinks (41) Sohn Jameson Moon Hart (3) ist mit drei Jahren schon richtig cool! Der kleine Knirps begeisterte bereits in der Vergangenheit viele Fans der "So What"-Interpretin. Denn auf Social Media posteten seine berühmten Eltern zahlreiche Schnappschüsse von ihm bei gemeinsamen Familienausflügen. Auf aktuellen Bildern im Netz sieht man das Kerlchen nun bei einem Hobby, das nicht ganz ungefährlich ist: Der erst dreijährige Sohn von Pink fährt bereits Motorrad – und sein Papa Carey Hart (45) ist ganz stolz auf ihn!

"Jamo's erster Tag auf einem Motorrad und er war so gut!", schrieb Carey unter einem Foto von sich und seinem Spross auf Instagram. Der ehemalige Motocross-Fahrer wirkt sehr stolz, dass Jameson Moon in seine Fußstapfen zu treten scheint. Er veröffentlichte eine ganze Bilderreihe mit anschließendem Video von dem abenteuerlichen Tag. In der Aufnahme sind der kleine Fratz und seine große Schwester Willow Hart (9) zu sehen, wie sie auf ihren Motorrädern über ein Feld düsen. Von niemand geringerem als Justin Timberlake (39) gab es großen Lob für Jameson: "Zukünftige Legende im Training", schwärmte er in der Kommentarenspalte.

Doch nicht immer bekommen die Eltern Zuspruch für die Aktivitäten mit ihren Kids. Anfang des Jahres löste ein gewisses Posting, das Carey im Internet teilte, einen heftigen Shit-Storm aus. Der 44-Jährige zeigte Willow und Jameson nämlich beim Schießen mit Gewehren! Das scheint ihn aber nicht zu jucken, denn im Oktober gab er den beiden erneut Schießtraining.

Anzeige

Getty Images Pink mit Sohn Jameson, Tochter Willow und Ehemann Carey Hart bei den CMA Awards 2019

Anzeige

Instagram / hartluck Carey Hart und Jameson im März 2020

Anzeige

Instagram / hartluck Carey und Jameson Hart im Oktober 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de