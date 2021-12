Karlie Kloss (29) scheint es als Mutter fantastisch zu gehen! Im März wurden das Victoria's Secret Model und Ehemann Joshua Kushner zum ersten Mal Eltern – Söhnchen Levi Joseph erblickte das Licht der Welt. Die frischgebackene Mama zeigte sich nach der Geburt regelmäßig mit ihrem Sprössling in der Öffentlichkeit. Was dabei auffällt: Das Model wirkt fitter und vitaler denn je. Denn Karlie fühlt sich in ihrem Körper offenkundig so wohl wie nie zuvor!

In einem Interview mit dem WSJ Magazin plauderte Karlie über ihren After-Baby-Body und ihre neue Rolle als Mutter. Dabei verriet sie auch: "Ich liebe meinen Körper auf eine Weise, wie ich es noch nie getan habe." In der Modelbranche sei ihr Körper sehr mit "Erfolg oder Misserfolg verflochten". Etwas, das der Laufsteg-Schönheit zwar nicht unbedingt gefalle, wovon sie sich aber nicht unterkriegen lasse. "Ich werde nicht ändern, wer ich bin, um dem zu entsprechen", stellte Karlie klar. Denn dank ihrer Schwangerschaft habe sie neues Selbstbewusstsein gewonnen und höre noch mehr auf ihren Körper.

Diese Selbstsicherheit kann die 29-Jährige als Neu-Mama wohl auch gut gebrauchen. Und wenn sie mal nicht weiterweiß, bittet Karlie einfach ihre befreundeten Kolleginnen wie Ashley Graham (34), Emily Ratajkowski (30) oder Irina Shayk (35) um Rat, wie sie offenbarte: "Jetzt mache ich keinen Schritt, ohne meine Mutter-Freundinnen zu fragen."

Instagram / derekblasberg Joshua Kushner und Karlie Kloss im Juni 2019

Instagram / karliekloss Karlie Kloss und ihr Söhnchen Levi, Juli 2021

Instagram / ashleygraham Ashley Graham im November 2021

