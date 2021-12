Lena Gercke (33) ist überglücklich. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Gewinnerin ist derzeit mit ihrer Familie im Urlaub in Österreich. Bereits vergangenes Jahr reiste die Moderatorin gemeinsam mit ihrem Partner Dustin Schöne (36) in das Winterparadies. Von dort aus verkündete sie im Januar auch ihre erste Schwangerschaft. Jetzt teilte Lena einige Schnappschüsse ihrer diesjährigen Reise und erinnerte sich dabei an ihren vergangenen Aufenthalt im Bergdorf Priesteregg.

"Vor zwei Jahren war sie bereits in meinem Bauch und jetzt haben wir Weihnachten mit ihr am selben Ort gefeiert", schrieb die 33-Jährige auf Instagram zu einer Reihe von Fotos. Auf einem der Bilder ist das Model gemeinsam mit seiner Tochter Zoe im Schnee zu sehen. Die TV-Bekanntheit lächelt darauf in die Kamera, während sie ihren Nachwuchs hochhebt. "Familie ist alles", kommentierte sie zudem den Schnappschuss.

Bereits vor wenigen Tagen veröffentlichte Lena eine Aufnahme von sich und ihrer kleinen Tochter. Die Fans der The Voice-Moderatorin waren von dem Bild begeistert. "Wow, wie groß die Kleine schon ist", merkte dabei eine Followerin der Blondine an. "Ihr zwei Süßen", kommentierte eine andere Userin.

Instagram / lenagercke Dustin Schöne und Lena Gercke

Instagram / lenagercke Lena Gercke im Dezember 2021

Instagram / lenagercke Lena Gercke und ihre Tochter Zoe im Dezember 2021

