Lena Gercke (33) liebt ihren Nachwuchs über alles! Anfang 2020 hatte die ehemalige GNTM-Siegerin aus dem Jahr 2006 ihre Fans mit der freudigen Nachricht überrascht, dass ihr Freund Dustin (36) und sie zum ersten Mal Nachwuchs erwarten. Damals war die Beauty gerade mit ihrem Schatz im Urlaub in Österreich gewesen. Jetzt reiste sie erneut mit ihren Liebsten ins verschneite Bergdorf Priesteregg. Dort sahen sich Lena und ihre Tochter nun gemeinsam den Sonnenaufgang über den Bergen an.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Mama nun den goldigen Schnappschuss, auf dem Zoe und sie verträumt in die Ferne blickten. Augenscheinlich waren die beiden von dem atemberaubenden Anblick der verschneiten Berge gefesselt, denn Lena und ihr kleiner Schatz waren nur von hinten zu sehen. "Frühe Morgenstunden mit Ausblick", kommentierte die 33-Jährige das Mama-Tochter-Foto. Offenbar waren auch Lenas Follower von der tollen Aussicht begeistert. So kommentierten viele User, dass die Aufnahme wirklich traumhaft aussehe. Auch Dustin hinterließ unter dem Bild seiner beiden Frauen drei rote Herz-Emojis.

Vor wenigen Tagen hatte der Unternehmer bereits einen Einblick in den gemeinsamen Urlaub mit seinen beiden Liebsten gegeben. In seiner Story hatte der 36-Jährige einen Schnappschuss geteilt, auf dem sich Lena verliebt an ihn geschmiegt hatte. Zusammen hatte das Paar wohl einige entspannte Stunden im Whirlpool verbracht.

Instagram / lenagercke Lena Gercke im Dezember 2021

Instagram / lenagercke Lena Gercke im Dezember 2019

Instagram / dustin_schoene Lena Gercke mit Dustin Schöne und Tochter Zoe im Juli 2021

