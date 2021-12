Mario Götze (29) verbringt einen kleinen Urlaub mit seiner Familie! Der Fußballer und seine Ehefrau Ann-Kathrin (32) wurden im Juni 2020 zum ersten Mal Eltern. Ihr kleiner Strahlemann Rome (1) macht das Paar offenbar sehr glücklich. Besonders Mario zeigt sich auf Social Media regelmäßig als stolzer Papa. Nach einer anstrengenden Hinrunde genießt der Fußballer mit seiner Frau und ihrem Sohnemann die Winterpause. Dazu zog es Mario, Ann-Kathrin und Rome nun ins Warme!

Auf Instagram postete der Kicker des holländischen Vereins PSV Eindhoven nun ein paar niedliche Schnappschüsse mit seinem Sprössling aus ihrem Urlaub in Dubai. Mario hält den süßen Fratz auf seinem Arm, während sie gemeinsam den Ausblick auf die hell erleuchtete Großstadt genießen. Dazu schrieb der 27-Jährige: "Unvergessliche Nächte." Mama Ann-Kathrin kommentierte die herzerwärmenden Aufnahmen mit einem weißen Herzchen.

Auch zu Weihnachten nahm Familie Götze für einen kleinen Festtagsgruß Aufstellung und lächelte in die Kamera. "Von unserer Familie an eure – frohe Weihnachten", hatte Mario dazu geschrieben. Süßes Detail: Das Foto in der prunkvollen Hotellobby entstand genau da, wo Mario und seine Gattin bereits vor zwei Jahren schon einmal posierten. Der kleine Rome war damals ebenfalls mit von der Partie – in Ann-Kathrins Bauch.

Instagram / mariogotze Mario Götze und Rome in Dubai, Dezember 2021

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin Götze, ihr Sohn Rome und Mario Götze an Weihnachten 2021

Instagram / mariogotze Mario Götze mit Sohn Rome und seiner Frau Ann-Kathrin

