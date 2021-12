Das Blatt hat sich gewendet. Serkan Yavuz (28) hat offenbar eine schwere Zeit hinter sich. Auch wenn der Bachelorette-Boy nicht offen kommuniziert hat, warum es ihm gerade zu Beginn des Jahres nicht besonders gut gegangen war, gab er nun zu, dass er nur dank seiner Familie und seiner Managerin Krisenzeiten gemeistert hat. Obwohl 2021 nicht leicht für Serkan war, ist er nun umso glücklicher, sagen zu können, dass sich am Ende alles zum Positiven wenden konnte: Serkan ist total verliebt und freut sich darauf, Vater zu werden.

In seiner Instagram-Story ließ der Regensburger die vergangenen zwölf Monate Revue passieren und betonte dabei: "So beschissen wie das Jahr angefangen hat, so wundervoll endet es. Ich habe mit Samira einfach den absoluten Jackpot: Die beste und schönste Frau mit so einem großen Herzen an meiner Seite, einen kleinen Engel, der uns erwartet." Für den 28-Jährigen ist klar: Die Beziehung mit Samira Klampfl (28) macht alle schlechten Erlebnisse wieder wett – denn die soll für die Ewigkeit bestimmt sein. "Ich kann jetzt und heute sagen, wie unfassbar glücklich ich bin. Ich würde sogar sagen, so glücklich wie nie zuvor", schwärmte er.

Tatsächlich konnten sich die Fans schon zuvor vom Liebesglück der Eltern in spe überzeugen. An Weihnachten teilten die zwei verliebte Schnappschüsse vorm Christbaum. In dem engen roten Kleid, das Samira auf den Bildern trägt, ist ihr Babybauch besonders gut zu erkennen. Liebevoll hat Serkan seine Hand auf die kleine Kugel gelegt.

Instagram / serkan___yavuz Samira Klampfl und Serkan Yavuz

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz im Juni 2021

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz und Samira Klampfl

