Eine Liebe zwischen den Harry Potter-Figuren Hermine Granger und Draco Malfoy? Für die meisten Fans wohl unvorstellbar! Doch obwohl ihre Charaktere über acht Filme hinweg quasi verfeindet waren, war Darstellerin Emma Watson (31) früher in ihren Co-Star Tom Felton (34) verknallt – und zwar für die ersten zwei gemeinsamen Jahre am "Harry Potter"-Set! Daraus macht die Schauspielerin schon lange kein Geheimnis mehr. Doch was bisher nicht bekannt war: Deshalb hat Emma sich damals in Tom verliebt...

Die "Harry Potter"-Reunionshow erscheint zwar erst am 1. Januar, aber Daily Mail zitierte die 31-Jährige schon jetzt aus der Retrospektive – in der erzählte die Schauspielerin, was damals ihre Gefühle für ihren Kollegen Tom ausgelöst hat: "Ich kam in den Raum, in dem wir Unterricht hatten. Die Aufgabe bestand darin, zu zeichnen, wie man sich Gott vorstellt, und Tom hatte ein Mädchen mit einer umgedrehten Mütze auf einem Skateboard gezeichnet", erinnerte sich Emma. "Und ich weiß nicht, wie ich es sagen soll... Ich habe mich daraufhin einfach in ihn verliebt." Sie habe ab da immer Ausschau nach Tom gehalten und gehofft, dass sie sich am Set sehen würden. "Das waren dann immer besonders aufregende Tage."

Doch trotz ihrer Gefühle sei "zu ihrer Enttäuschung" nie irgendwas zwischen ihnen passiert – auch weil Tom drei Jahre älter ist als Emma: "Er hat mich immer 'seine kleine Schwester' genannt." Auch der Draco-Darsteller bestätigte in der Show nun: "Wir waren immer nur Freunde. Ich war sehr beschützend ihr gegenüber." Abschließend erklärte Tom: "Ich hatte schon immer eine Schwäche für Emma, und das ist bis heute so geblieben. Es gab immer so etwas wie, ich weiß nicht, eine Verwandtschaft."

UPPA/face to face / ActionPress Emma Watson und Tom Felton im Jahr 2003

Getty Images Emma Watson, Oktober 2021

Frederic Kern / Future Image Tom Felton, "Harry Potter"-Star

