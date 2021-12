Sylvie Meis (43) und ihr Ehemann Niclas Castello lassen es sich richtig gut gehen! Es ist bereits das zweite Weihnachtsfest, das die Moderatorin und der Künstler als Ehepaar zusammen feiern. Heiligabend verbrachte die Blondine unter anderem mit ihrem Sohn Damian van der Vaart (15) in Belgien – den zweiten Weihnachtsfeiertag zelebrierten die Unternehmerin und ihr Ehemann allerdings mit einem romantischen Date in Hamburg. Für ihr Rendezvous brezelten Sylvie und Niclas sich ordentlich auf!

Paparazzi lichteten die Turteltauben ab, wie sie gerade Händchen haltend das Nikkei Nine verließen – das japanisch-peruanische Restaurant befindet sich im Luxushotel Vier Jahreszeiten in Hamburg. Sylvie trug ein atemberaubendes schwarzes Kleid aus Spitze, dazu kombinierte sie einen eleganten roten Mantel – ihr Gatte glänzte in einem klassischen Smoking. Das Paar schien bestens gelaunt zu sein.

Erst im September hatten Sylvie und ihr Schatz ihren ersten Hochzeitstag gefeiert. Zu diesem Anlass hatte die 43-Jährige ihrem Angebeteten eine ergreifende Liebeserklärung auf Instagram gemacht: "Danke, dass du mein Lebenspartner, mein Lover und mein bester Freund bist. Danke, dass du an meiner Seite bist, mich bedingungslos liebst, mich und meine Träume unterstützt und mich zum glücklichsten Mädchen der Welt machst."

ActionPress Sylvie Meis und Niclas Castello

ActionPress Niclas Castello und Sylvie Meis im Dezember 2021 in Hamburg

MEGA Sylvie Meis und Niclas Castello in Florenz während ihrer Trauung, September 2020

