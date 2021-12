Felix Neureuther (37) und seine Miriam (31) schweben immer noch auf Wolke sieben. Seit mittlerweile acht Jahren gehen der ehemalige Profi-Skirennläufer und seine Frau nun schon gemeinsam durchs Leben. Nachdem sie im Oktober 2017 erstmals Eltern geworden waren, gaben sich die beiden im Dezember desselben Jahres schließlich das Jawort. Vergangenes Jahr im Februar kam dann ihr zweites Kind zur Welt. Anlässlich ihres vierten Hochzeitstages teilte Miriam nun ein seltenes Pärchenbild mit ihrem Felix.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die ehemalige Biathletin nun die süße Aufnahme von sich und ihrem Liebsten. Zu dem Bild, auf dem das Paar glückselig in die Kamera grinst, schrieb Miriam schlicht: "Alles Liebe zum Hochzeitstag". Zudem verwendete sie den Hashtag #stillsoinlovewithyou (zu Deutsch: Immer noch so sehr in dich verliebt), mit dem sie zum Ausdruck brachte, dass sie Felix auch nach den vielen gemeinsamen Jahren noch immer so sehr liebe wie am ersten Tag.

Bei den Followern der blonden Schönheit kam die neue Aufnahme der zweifachen Eltern sehr gut an. So gratulierten unter dem Beitrag viele User den Eheleuten zu ihrem Jahrestag, während andere versicherten, dass Miriam und Felix einfach nur süß zusammen aussähen. "Ruck-zuck und es ist Silberhochzeit", scherzte ein weiterer Follower. Auch der 37-Jährige ließ es sich nicht nehmen, den Beitrag seiner Gattin zu kommentieren. Unter dem gemeinsamen Foto hinterließ der gebürtige Münchner ein schlichtes rotes Herz-Emoji.

Anzeige

Instagram / felix_neureuther Felix Neureuther und seine Frau Miriam im Mai 2021

Anzeige

Instagram / miriamneureuther Felix Neureuther mit seiner Familie im Mai 2020

Anzeige

Instagram / felix_neureuther Miriam Neureuther und ihr Ehemann Felix

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de