Damit heizen Kourtney Kardashian (42) und Travis Barker (46) die Babygerüchte erneut an. Bereits vor einigen Monaten häuften sich die angeblichen Indizien, dass die Keeping up with the Kardashians-Schönheit und ihr Liebster zusammen ein Kind erwarten. So meinten die Fans beispielsweise, in einem Video bei der Unternehmerin ein kleines Bäuchlein gesehen zu haben. Nun bekamen die Gerüchte neue Nahrung. Die Abonnenten entdeckten nämlich eine Babyflasche auf Travis' Tisch.

In seiner Instagram-Story teilte der Musiker nun einen Schnappschuss, der ihn zeigt, wie er Weihnachtsfilme schaut. Dabei fiel den Fans ein kleines pinkes Gefäß ins Auge, das auf dem Tisch stand. Während viele User im Anschluss vermuteten, dass Kylie unter Umständen ihr zweites Kind zur Welt gebracht hat, waren sich andere Follower sicher, dass die Flasche auf Kardashian-Barker-Nachwuchs hindeute. "Warum ist es so schwer zu glauben, dass Kourtney und Travis möglicherweise ein Baby per Leihmutterschaft bekommen haben?", kommentierte beispielsweise ein Fan.

Andere Abonnenten wiesen hingegen darauf hin, dass das Fläschchen auch für den neuesten tierischen Zuwachs der Familie bestimmt sein könnte. "Es könnte für das Kätzchen sein, das wir in Kylies Post gesehen haben, oder für die Häschen, die [Travis'] Tochter hat", schrieb ein Nutzer. Ein anderer Fan äußerte hingegen folgende Vermutung: "Es gibt ungefähr 500 Kardashian-Enkelkinder, die jederzeit dort herumlaufen – es könnte buchstäblich jedem von ihnen gehören".

Anzeige

Instagram / krisjenner Travis Barker küsst Kourtney Kardashian bei ihrer Verlobung

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian im November 2021

Anzeige

MEGA Travis Barker und Kourtney Kardashian in Las Vegas, Juli 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de