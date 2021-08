Ist das etwa ein weiterer Hinweis auf mögliche Baby-News bei Kourtney Kardashian (42)? Die Fans der Keeping up with the Kardashians-Beauty sind schon seit Längerem überzeugt, dass Kourtney und ihr Freund Travis Barker (45) ein besonders süßes Geheimnis hüten: Die dreifache Mutter soll angeblich wieder schwanger sein. Nun feuert Kourtney diese Gerüchte selbst noch einmal an – und zwar durch ihr Essverhalten.

Bereits vor wenigen Tagen brachte die 42-Jährige die Gerüchteküche zum Brodeln, als sie erklärte, wie viel Heißhunger auf Süßes sie zurzeit hat. Nun gab sie diesem Verlangen offenbar nach. In ihrer Instagram-Story zeigte Kourtney Schokolade, Marshmallows, einen großen Teller mit Donuts und andere Leckereien. Für den TV-Star ist so viel Süßkram eher ungewöhnlich. Immerhin achtet Kourtney eigentlich sehr streng auf ihre Ernährung. Ist das also ein weiteres Schwangerschaftsindiz?

Doch das ist nicht das einzige Gerücht rund um das neue Paar. Manche Fans sind auch überzeugt, dass bei Kourtney und Travis schon bald die Hochzeitsglocken läuten könnten. Spätestens seit einem Post, auf dem Kourtney einen Schleier trägt, sind viele ihrer Fans gedanklich schon bei der Hochzeitsplanung.

MEGA Travis Barker und Kourtney Kardashian, Juli 2021

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker im April 2021

Instagram / notskinnybutnotfat Kourtney Kardashian, 2021

