Serkan Yavuz (28) und Samira Klampfl (28) können sich über eine riesige Fanbase freuen! Für die beiden Kuppelshow-Stars hat sich die Teilnahme an Bachelor in Paradise definitiv gelohnt: Die zwei haben das Flirt-Format nicht nur als Paar verlassen, sondern erwarten kurz danach auch schon ihr erstes gemeinsames Kind! Und das war noch nicht der einzige positive Effekt der Sendung: Serkan und Samira haben durch "Bachelor in Paradise" total viele Follower auf Social Media gewonnen!

Hat man sich den Instagram-Kanal des Ex-Bachelorette-Boys genau angeschaut, weiß man: Bevor die "Bachelor in Paradise"-Staffel gestartet ist, stand Serkan bei 97.300 Followern – am Ende waren es stolze 185.000! Die Baby-News brachte ihm dann schließlich weitere Abonnenten ein: Aktuell steht er bei 192.000. Seine Community hat sich damit also fast verdoppelt! Auch Samira kann sich an der Instagram-Front nicht beschweren: Sie ist von 24.600 Abonnenten auf 181.000 Follower nach der Staffel geklettert – und mit der Schwangerschaft wurden es jetzt 198.000! Somit hat sich ihre Fanbase tatsächlich verachtfacht!

Für ihre Kollegin Karina Wagner (25) hat sich die "Bachelor in Paradise"-Teilnahme ebenfalls in Followern bezahlt gemacht: Die Beauty ist von 15.200 auf 104.000 gestiegen! Gustav Masurek (32) kann sich nach rund 1.000 Abonnenten heute über 55.500 freuen – und Denise Hersing (26) nach 24.900 über 73.500. Bei Lorik Bunjaku (25) war es nach 11.500 immerhin ein Anstieg auf 37.000 Fans. Der Rest des Casts konnte nicht ganz so viele User abräumen...

Instagram / samirayasminleila Serkan Yavuz und Samira Klampfl im Dezember 2021

Instagram / samirayasminleila Die "Bachelor in Paradise"-Stars Serkan Yavuz und Samira Klampfl

Instagram / valentinakarina Karina Wagner, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2021

