Nun bekommen Selena Gomez' (29) Fans ihre neue Körperkunst endlich aus der Nähe zu sehen! Den Körper der Musikerin zieren inzwischen schon einige Tattoos – eines erinnert sogar verdächtig an ein Kunstwerk, das den Körper ihres Ex-Freundes Justin Bieber (27) schmückt. Schon vor wenigen Wochen hatte ein Tattoostudio neue Tinte am Rücken der Sängerin präsentiert – allerdings war die Tätowierung kaum zu erkennen gewesen. Nun können Selenas Bewunderer ihr neues Rückentattoo aber endlich im Detail bestaunen!

Via Instagram teilte das Tattoostudio, das die 29-Jährige besucht hatte, ein Foto des Kunstwerks. Zwischen ihren Schulterblättern trägt die "Die Zauberer vom Waverly Place"-Bekanntheit nun ein Aquarell-Tattoo in Form einer roten Rose. Der Stiel der Blume ist in Schwarz gehalten und wirkt, als würde er an Selenas Rücken heruntertropfen. Die "Good For You"-Interpretin selbst hat im Netz bisher noch nichts von ihrer neuen Tätowierung gezeigt. Ihre Fans finden aber schon jetzt großen Gefallen an dem Motiv. "Wow, das ist unglaublich!", staunte einer von vielen begeisterten Followern in der Kommentarspalte.

Offenbar ist Selena aber nicht die Einzige, die sich dieses Tattoo hat stechen lassen – Cara Delevingne (29) hat sich für das gleiche Motiv entschieden. Das Model trägt die Rose allerdings an ihren oberen Rippen, wie der Tätowierer im Netz zeigte. "Ich hatte so viel Spaß, diese Tattoos zu stechen", freute sich der Künstler.

Selena Gomez im Dezember 2021

Selena Gomez' Rückentattoo

Cara Delevingne bei den CFDA-Awards in New York

