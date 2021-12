Romeo Beckham (19) und Mia Regan heizen ihren Fans ein! Seit mehr als zwei Jahren sollen der Sohn von David und Victoria Beckham (47) und das Model jetzt schon zusammen sein. Im Juni 2021 machten sie ihre Beziehung schließlich auf dem roten Teppich offiziell. Seitdem halten die beiden Turteltauben sich auch nicht mehr zurück, was öffentliche Liebesbekundungen angeht. Zuletzt wurde ihr Pärchen-Content immer intimer: Auf ihrem neuesten Foto zeigen Mia und Romeo ganz schön viel nackte Haut...

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Beauty jetzt dieses heiße Foto: Mia und Romeo posieren hier "frühmorgens" zusammen für ein Spiegelselfie und sind wohl gerade aus dem Bett gefallen. Der Fußballspieler trägt nur Boxershorts und Jogginghosen – und gewährt einen Blick auf seinen nackten, durchtrainierten Oberkörper! Auch seine Freundin präsentiert hier viel Haut und ihren superflachen Bauch, verdeckt ihre Brüste aber mit einem knappen Bandana-Top.

Die Schönheit scheint den Beckham-Spross so richtig glücklich zu machen! Erst vor ein paar Wochen schwärmte er auf Instagram von Mia: "Du bist der großartigste Mensch. Ich liebe dich mehr als alles andere!" Dazu hatte er noch mehr süße Pärchenbilder veröffentlicht. Was sagt ihr dazu, dass sie ihre Liebe inzwischen so offen zur Schau stellen? Stimmt ab!

Getty Images Romeo Beckham und seine Freundin Mia Regan bei den Fashion Awards 2021

Instagram / mimimoocher Romeo Beckham mit seiner Freundin Mia

Instagram / mimimoocher Romeo Beckham und seine Freundin Mia Regan im November 2021

Was sagt ihr dazu, dass sie ihre Liebe inzwischen so offen zur Schau stellen? Ich finde, sie sind noch zu jung dafür... Ich finde das total süß! Abstimmen Ergebnis anzeigen



