Diese Bilder sind auf dem Social-Media-Profil von Novalanalove (30) eine Seltenheit! Die Influencerin, die bürgerlich Farina Opoku heißt, ist mit ihren 1,5 Millionen Abonnenten eine echte Hausnummer auf Instagram. Ihre Fans lässt sie dort täglich an ihrem Alltag teilhaben. Über ihr Liebesleben hält sie sich dagegen eher bedeckt. Mit ihrem Ehemann DJ Yeezy postet Farina nur selten gemeinsame Aufnahmen – doch nun war es wieder so weit!

Um den winterlichen Temperaturen in ihrer Wahlheimat Köln zu entfliehen, macht die hübsche Bloggerin derzeit Urlaub in Dubai – mit von der Partie ist nicht nur Hund Oreo, sondern auch ihr Gatte. Via Instagram-Story teilte Farina nun einen spontanen Schnappschuss, auf dem sie gemeinsam mit Ehemann Pouya, wie DJ Yeezy bürgerlich heißt, zusammen in die Linse lächelt. Süßes Detail: Auf dem Foto hat er seinen Arm um die Beauty gelegt.

Das letzte Pärchen-Selfie der beiden Turteltauben gab es im September vergangenen Jahres. Farina hatte ihrem Pouya damit einen kleinen Geburtstagsgruß gewidmet. Dazu teilte sie die Zeilen: "Fünf Jahre zusammen, zwei davon verheiratet und einen Oreo später kann ich es immer noch nicht erwarten, den Rest meines Lebens mit dir zu verbringen."

novalanalove / Instagram-Story Novalanalove und ihr Mann DJ Yeezy in Dubai 2021

