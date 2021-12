Anna-Maria Ferchichi (40) ist ganz vernarrt in ihre drei Babys! Mitte November brachte die Ehefrau von Rapper Bushido (43) nach einer turbulenten Schwangerschaft die Drillinge Leonora, Naima und Amaya zur Welt. Seither gibt die achtfache Mutter regelmäßig Einblicke in ihren Alltag als frischgebackene Drillingsmama und begeistert zudem ihre Fans mit Bildern ihres Nachwuchses. Nun teilte Anna-Maria einen süßen Schnappschuss von Töchterchen Leonora.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 40-Jährige jetzt ein Foto mit ihrer kleinen Tochter. Auf der Aufnahme liegt die Influencerin gemeinsam mit der eineinhalb Monate alten Leonora auf einem Fellteppich. Die Kleine ist dabei in eine hellrosa Decke gehüllt und schaut ihrer Mama in die Augen. Dem Bild fügte Anna-Maria ein Herzchen-Smiley hinzu und versah es mit dem Hashtag "Leonora".

Erst vergangene Woche gestand die Mutter von acht Kindern in ihrer Instagram-Story, dass es ihr oftmals schwerfalle, zwei ihrer Drillingsbabys nicht zu verwechseln. Ihre Töchter Naima und Leonora würden sich nämlich sehr ähnlich sehen. "Keine Chance, sie auseinanderzuhalten", teilte Anna-Maria mit.

Anzeige

Instagram / bush1do Anna-Maria und Bushido mit ihren Kids, Dezember 2021

Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichis Drillinge im Dezember 2021

Anzeige

Instagram / bush1do Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Drillingen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de