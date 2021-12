Hätten die Folgen eigentlich viel extremer werden müssen? Die aktuelle Staffel von Temptation Island V.I.P. ist in vollem Gange und noch immer müssen die Fans darauf warten, wie der Beziehungstest von Henrik Stoltenberg, Paulina Ljubas (25) und Co. ausgeht. Julianos Fans sind von den Szenen bisher aber wenig begeistert: Sie beschwerten sich auf Social Media, dass das Format recht langweilig wirkt. Tatsächlich sieht der Are You The One?-Star das genauso. Er betonte: Durch den Schnitt sei alles stark verharmlost worden.

"Was dort passiert ist, wird nicht auf den TV-Bildschirmen gezeigt. Ich habe das Gefühl, dass sie mit dem Schnitt versuchen, es harmloser zu machen – beziehungsweise zu verschönern", ärgerte sich der Nürnberger in seiner Instagram-Story. Er glaubt, dass die Produktion so versucht, die Kandidaten vor einem krassen Shitstorm zu bewahren. Für Juliano ist das aber offenbar ein No-Go. Er wünscht sich, dass alle Szenen so gezeigt werden, wie sie vor Ort passiert sind – auch die weniger schönen. "Ich dachte, es werden mal Sachen gezeigt, die nicht so schön sind für manche Personen, die aber ausgestrahlt werden müssen. Ich habe das Gefühl, der Schnitt kommt der ein oder anderen Person zugute", nörgelte er.

Auch er selbst habe damit gerechnet, dass eine Situation bei der Ausstrahlung unangenehm für ihn werden könnte. "Es gab eine Szene, wo ich mich mit Henrik gestritten habe, wo wir fast aufeinander los sind – wo fast Fäuste geflogen wären", erinnerte er sich. Der Zoff sei aber unerwähnt geblieben. Die Fans kann Juliano allerdings beruhigen: Bei ihm und dem Love Island-Star sei wieder Frieden eingekehrt.

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+

RTL / Frank Fastner Sandra Janina und Juliano Fernandez

Instagram / juliano_nuernberg Juliano, Influencer

Temptation Island V.I.P., RTL Die "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten Henrik und Juliano

