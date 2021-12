Hat er das mit voller Absicht ausgeplaudert? Bei Temptation Island V.I.P. enthüllte der vergebene Kandidat Juliano Fernandez ein pikantes Geheimnis: Er habe sich vor einiger Zeit seinen Samenleiter abklemmen lassen und ist somit momentan nicht fruchtbar. Im Nachhinein betonte er, dass er dies eigentlich nie thematisieren wollte. Die "Temptation Island"-Legende Calvin Kleinen (29) kauft ihm das aber nicht wirklich ab: War Julianos Samenleiter-Gate etwa geplant?

"Wenn du da sitzt und das so bewusst raushaust, dass du dir die Eier abklemmen lassen hast, dann hast du das bewusst gemacht", erklärte Calvin gegenüber Promiflash. Denn Juliano saß in einer großen Ladysrunde, als er von seinem kleinen Eingriff erzählte. "Ich habe mir auch bewusst einen geschleudert, bei mir waren alle Wände aus Glas", erinnerte sich der Blondschopf an seine Teilnahme zurück und deutet an, dass man die Kameras wohl nicht so schnell vergessen kann.

Die Tatsache, dass Juliano darüber gesprochen hat, findet Calvin nicht schlimm. Aber die Art und Weise, wie es ans Licht gekommen ist, scheint dem TV-Casanova nicht zu gefallen: "Vor allem, wenn die Frau es nicht weiß und du sitzt da in einer Runde von fünf Verführerinnen und gibst das da preis. Da hätte ich mitgedacht – das ist schon glaube ich nicht so geil für eine Freundin", betonte er im weiteren Promiflash-Interview.

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+

