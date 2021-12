Auf diese Miniserie warten Fans schon gespannt! Anfang 2022 ist "Pam & Tommy" auf Disney+ zu sehen. Die Serie handelt von der turbulenten Liebesromanze zwischen Pamela Anderson (54) und Tommy Lee (59). In die Hauptrollen schlüpfen Hollywood-Beauty Lily James (32) und Marvel-Hottie Sebastian Stan (39). In einem ersten Trailer bekommen Fans schon einen eindrucksvollen Vorgeschmack, auf was sie sich freuen können. Ab dem 2. Februar 2022 können Fans das Biopic dann selbst bestaunen.

