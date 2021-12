Sarah-Jane Wollny (23) gibt einen seltenen Einblick in ihr Liebesleben! Vor einem Jahr offenbarte die Tochter von Silvia Wollny (56), dass sie in einer Beziehung steckt. Im September verriet die Reality-TV-Darstellerin ihren Fans dann endlich, wer der Glückliche ist: Er heißt Tinush Nasri und kommt aus Düsseldorf. Bisher durfte ihre Community ihren Schatz nur zu ganz wenigen Gelegenheiten sehen. Jetzt veröffentlichte Sarah-Jane endlich mal wieder ein neues Foto mit ihrem Freund – süße Liebeserklärung inklusive...

Via Instagram postete sie am Mittwochabend diesen zauberhaften Schnappschuss: Tinush umarmt Sarah-Jane von hinten, während sie seine Hände umfasst und glücklich in die Kamera lächelt. In der Bildunterschrift schwärmte die 23-Jährige: "Ich nehme deine Hand, mit dem Ziel, sie nie wieder loszulassen! PS: Ich liebe dich." Die Sache zwischen den beiden scheint wohl ziemlich ernst zu sein...

Vermutlich, weil ihre Schwestern Sarafina Wollny (26) und Co. auch schon ziemlich jung geheiratet oder Kinder bekommen haben, stellten Sarah-Janes Fans unter dem Liebes-Post wilde Theorien auf: "Die beiden werden bestimmt auch bald schwanger und heiraten!", schrieb einer von vielen Abonnenten. "Na, wenn da nicht bald die Hochzeitsglocken läuten!", freute sich ein weiterer Follower.

Anzeige

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny und ihr Freund Tinush

Anzeige

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny im Dezember 2021

Anzeige

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny im Türkei-Urlaub, September 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de