Versucht Kanye West (44) etwa, sich abzulenken? Anfang des Jahres reichte seine Noch-Ehefrau Kim Kardashian (41) die Scheidung ein. Gemeinsam haben die beiden vier Kinder: North (8), Saint (6), Chicago (3) und Psalm (2). Der "Praise God"-Interpret und die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit waren wohl schon länger nicht mehr glücklich miteinander. Bisher versuchte der Rapper alles, um seine Gattin zurückzugewinnen. Doch nun wurde Kanye beim Partymachen mit einer anderen Frau gesichtet!

Der Musiker besuchte die Geburtstagsparty seiner guten Freundin J Mulan in Houston, Texas – doch er war nicht alleine. An seiner Seite zeigte sich das Model Yasmine Lopez. Wie Daily Mail berichtete, genoss der 44-Jährige die ausgelassenen Feierlichkeiten zusammen mit der brünetten Beauty. Doch wie mehrere Quellen gegenüber TMZ erklärten, sollen die beiden nicht miteinander geflirtet, sondern eher wie Freunde gewirkt haben.

Offenbar wollte Kanye sich auf der Geburtstagsparty seiner Freundin mit etwas Musik und ein paar Drinks von seinem Liebeskummer ablenken. Denn bisher blieben all seine Versuche, Kim zurückzugewinnen, erfolglos. Die Schwester von Kourtney Kardashian (42) datet derweil seit November den Komiker Pete Davidson (28).

theyasminlopez , Instagram Model Yasmine Lopez

Getty Images Kim Kardashian beim Forbes Women's Summit 2017

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian

