Andreas Ongemach (29) ist weg vom Single-Markt! 2019 hatte der Fitnesstrainer bei Die Bachelorette vergebens um das Herz von Gerda Lewis (28) gebuhlt. Andreas bekam von der damaligen Rosenlady fünf Schnittblumen überreicht, doch dann war für ihn Schluss. Danach versuchte er noch mal bei Bachelor in Paradise sein Glück. Gefunkt hat es bei dem gebürtigen Kasachen nun aber stattdessen abseits der Kuppelshow-Kameras. Im Netz stellte Andreas jetzt seine neue Freundin vor.

"Ich kenne den Weg nicht, aber ich weiß, dass du das Ziel bist", schrieb der Reality-TV-Star auf Instagram und veröffentlichte dazu ein Foto, auf dem er die Hand einer blonden Frau hält. Während Andreas in die Kamera strahlt, streckt sie nur ihren Rücken in die Kamera. Auf dem Bild verlinkte er jedoch das Profil seiner Freundin – und die ist keine Unbekannte: Annika Körner war 2018 – also ein Jahr vor Andreas – bei "Bachelor in Paradise". Zuvor nahm sie als Kandidatin bei der Bachelor-Staffel mit Leonard Freier (36) teil.

Die Fans freuen sich für das Liebesglück des Blondschopfs. "Viel Glück" oder "Glückwunsch und nur das Beste für euch" ist beispielsweise unter dem Paarbild zu lesen. Annika teilte das gleiche Pic auf ihrem Account. "Ladys and Gentlemen: Er", schrieb sie dazu und ergänzte ein Herz-Emoji.

