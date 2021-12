Fiona Erdmann (33) und ihr Partner Moe gönnen sich eine Mini-Auszeit von ihrem Elternalltag! Kurz vor Weihnachten gab die Mama des kleinen Leo Luan diese schöne Nachricht bekannt: Nachdem sie Ende April ihr zweites Kind verloren hatte, ist sie wieder schwanger! Schon in wenigen Monaten werden sie also zu viert sein – und schon mit einem Kind hat die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin alle Hände voll zu tun. Doch jetzt bekamen Fiona und Moe mal eine kurze Verschnaufpause und verbrachten einen seltenen Abend zu zweit...

In seiner Instagram-Story berichtete das Model jetzt: "Mama und Daddy gehen jetzt mal auf ein Event. Leo schläft – Opa und Onkel passen auf. Moe und ich sind einfach so selten alleine zusammen draußen." Für die Veranstaltung in ihrer Wahlheimat Dubai putzten Moe und Fiona sich mächtig heraus: Er trug einen todschicken Anzug und sie ein traumhaftes weißes Kleid mit XXL-Ausschnitt sowie eine hübsche Tunika aus Spitze. Absoluter Eyecatcher: ihr Babybauch! Die Powerfrau kann sich inzwischen über eine richtig schöne Kugel freuen.

Schon bald steht – neben Silvester – übrigens die nächste Party für die Eltern an: ihre Gender-Reveal-Party! Bisher wissen nämlich weder Fiona noch Moe, ob sie noch einen Jungen oder dieses Mal ein Mädchen bekommen. Das wollen sie lieber in einem besonderen Rahmen mit ihren Freunden erfahren. Damit alles rundläuft, haben die beiden inzwischen sogar eine Partyplanerin organisiert.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit Moe und ihren Sohn Leo im Dezember 2021

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmanns Babybauch im Dezember 2021

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann zusammen mit ihrem Partner Moe und Söhnchen Leo in Hamburg

