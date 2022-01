Betty White (✝99) wäre in wenigen Tagen 100 Jahre alt geworden. Am Silvesterabend machte allerdings die traurige Nachricht die Runde, dass die Golden Girls-Darstellerin verstorben ist. Anlässlich ihres großen Geburtstags sollte an ihrem Ehrentag, den 17. Januar, eine Doku mit dem Titel "Betty White: 100 Years Young" in die US-Kinos kommen. Doch was wird nun nach Bettys Tod aus dem Filmprojekt?

In dem Dokustreifen kommen nicht nur viele Freunde und Kollegen der Schauspielerin zu Wort, sondern auch Betty selbst. In dem Film soll die acht Jahrzehnte lange Karriere der TV-Ikone gefeiert werden. Gegenüber People erklärten die Produzenten der Doku Steve Boettcher und Mike Trinklein nun: "Wir werden mit unseren Plänen, den Film am 17. Januar zu zeigen, fortfahren. In der Hoffnung unser Film wird es all denen, die sie geliebt haben, ermöglichen, ihr Leben zu feiern und zu erfahren, was sie zu so einem Nationalheiligtum gemacht hat."

Betty selbst hatte vor wenigen Tagen noch erklärt, wie sehr sie sich auf ihren 100. Geburtstag freut. Für viele ihrer Fans, aber auch für die beiden Produzenten ist ihr Tod nun ein schwerer Schlag. "Wir sind dankbar für all die Jahrzehnte der Freude, die sie uns allen gebracht hat. Betty hat immer gesagt, dass sie die 'glücklichste Braut auf zwei Beinen' ist, weil sie eine so lange Karriere hatte. Aber ehrlich gesagt sind wir diejenigen, die Glück hatten, dass wir sie so lange bei uns hatten", heißt es in dem Statement.

Getty Images Betty White 1955

Getty Images Betty White bei der Celebrity Fashion Show and Auction in Beverly Hills, 2001

Getty Images Betty White im Rockefeller Plaza in New York, 2015

