Zum Ende des Jahres 2021 wurde Herzogin Camilla (74) eine besondere Ehre zuteil! Bevor Queen Elizabeth II. (95) ausnahmsweise in Schloss Windsor das neue Jahr begrüßen durfte, stand zunächst noch die traditionelle Neujahrsehrung an. Dabei werden Menschen aus ganz Großbritannien für besondere Leistungen in verschiedenen Bereichen ausgezeichnet. Und sogar ein Mitglied der britischen Königsfamilie durfte sich freuen: Ihre Schwiegertochter Camilla erhielt einen ganz besonderen Orden der Queen!

Wie unter anderem Hello! berichtet, verkündete der Palast am Silvesterabend, wer eine Ehrung erhält. Ein besonderes Highlight: Das Oberhaupt der britischen Königsfamilie ernannte Camilla zum königlichen Mitglied des traditionsreichen Hosenbandordens. Zu dem ältesten Ritterorden der Welt zählen derzeit außerdem Prinz Charles (73), Prinzessin Anne (71), Prinz Andrew (61), Prinz Edward (57) sowie Prinz William (39) – deren Ehepartner wurden bis auf Charles' Frau Camilla bisher jedoch nicht aufgenommen. Die Mitglieder werden von der Monarchin persönlich ausgewählt.

Doch auch Nicht-Royals wurden von der Queen ausgezeichnet. James Bond-Darsteller Daniel Craig (53) wurde ebenfalls eine seltene Ehre zuteil. Der Schauspieler wurde zum "Companion of the Order of St. Michael and St. George" ernannt. Außerdem wurde Songwriter Bernie Taupin, der unter anderem mit Elton John (74) "Candle In The Wind" komponiert hatte, in den Ritterstand erhoben.

Getty Images Queen Elizabeth II. im Oktober 2021

Getty Images Queen Elizabeth II. und Herzogin Camilla im Juni 2021

Getty Images Daniel Craig bei der "James Bond 007: Keine Zeit zu sterben"-Premiere, 2021

